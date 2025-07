Trump diz que gostaria que Powell renunciasse e que mercados não iriam gostar se o demitisse

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Eles acreditam que isso perturbaria o mercado, se Powell fosse removido", acrescentou.

Mais cedo, mercados do mundo todo ficaram apreensivos com rumores de que o presidente dos EUA demitiria o chefe do BC americano antes do fim de seu mandato. Trump, contudo, negou os relatos.