Paul Krugman: Trump não conseguirá demitir Powell do comando do Fed antes de maio

O economista norte-americano Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia de 2008, não acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai conseguir tirar o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, antes do fim do seu mandato, que termina em maio do próximo ano. O problema é quem virá depois, alerta.

O republicano voltou a negar que planeja demitir Powell, mas renovou as críticas ao chefe do Fed. O The New York Times revelou ainda que Trump teria mostrado um rascunho de uma carta de demissão do presidente do Fed a deputados republicanos, na noite desta terça, 15.

"Powell pode sair da presidência do Fed por fraude. A menos que haja fraude na reforma, não vamos demitir Powell", disse Trump, hoje, afirmando ser "mais conservador que os republicanos sobre demissão de Powell" que "gostaram da ideia".

Para Krugman, o problema é a escolha do sucessor de Powell no comando do principal banco central do mundo. "Quem quer que ele Trump escolha depois disso fará o que ele mandar", afirmou. Na semana passada, o economista já havia dito que o futuro presidente do Fed será um "desastre" uma vez que Trump busca alguém que lhe dê "lealdade servil" para tocar a política monetária nos EUA.

O Nobel diz que o ex-diretor do Fed Kevin Warsh é uma "escolha provável", mas que o chefe do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hasset, "que ninguém suspeita ter princípios independentes, pode estar em primeiro lugar" para suceder Powell.