Investigação americana não é inédita, pontos serão explicados, afirma Alckmin

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse que há pouca preocupação do governo federal sobre as investigações anunciadas pelos Estados Unidos sobre aspectos da economia brasileira, incluindo o PIX. "Não é a primeira vez que é feito isso. Da outra vez explicamos e vamos explicar", afirmou a jornalistas após a série de reuniões que teve com o setor produtivo durante esta quarta-feira, 16.