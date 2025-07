Com melhora em NY, Ibovespa interrompe série negativa, aos 135,5 mil pontos

O sinal positivo se firmou à tarde, como em Nova York, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vir a público desmentir relatos quanto a uma demissão iminente, por iniciativa sua, de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, a quem tem criticado publicamente desde o começo do segundo mandato na Casa Branca pelo que considera ser uma insistência em manter juros elevados, em nível além do que seria exigido pelo momento atual da economia americana.

O Ibovespa lutou para reter a linha dos 135 mil pontos no fechamento desta quarta-feira, 16, perto da estabilidade como ontem, mas hoje enfim em viés levemente positivo, interrompendo, assim, série negativa que se alastrou por sete sessões - a mais longa sequência negativa desde agosto de 2023. Entre a mínima e a máxima do dia, oscilou dos 134.265,30 aos 135.640,67 pontos, saindo de abertura aos 135.250,10 pontos. O giro subiu para R$ 33,4 bilhões na sessão, em dia de vencimento de opções sobre o Ibovespa. Na semana, o índice da B3 recua 0,50% e, no mês, cede 2,41% - no ano, ainda avança 12,66%. No fechamento, o Ibovespa mostrava hoje leve alta de 0,19%, aos 135.510,99 pontos.

O jornal The New York Times reportou que Trump teria mostrado rascunho de uma carta de demissão do presidente do Fed a deputados republicanos, na noite de ontem. Mas ele negou, hoje, que planeja demitir Powell, embora tenha voltado a fazer críticas ao chefe do Fed - inclusive, hoje, levantando suspeitas quanto à conduta à frente de reforma da instituição. "Powell pode sair da presidência do Fed por fraude. A menos que haja fraude na reforma, não vamos demitir Powell", disse Trump publicamente nesta quarta-feira, acrescentando ser "mais conservador que os republicanos sobre a demissão" - que, segundo ele, "gostaram da ideia".

Os relatos sobre a iminente demissão ou permanência de Powell no comando do Fed até o fim de seu mandato, em maio de 2026, dominaram os negócios com ativos financeiros, aqui e no exterior, ao longo do dia. No início da tarde, antes de Trump vir a público desmentir os rumores sobre demissão, o mercado elevou, para 66%, a aposta de corte de juro pelo Federal Reserve em setembro, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, enquanto circulavam as informações de que o presidente americano o afastaria. Mais cedo, o mercado estimava em 55,6% a chance de corte de juros em setembro.

"Muitas pessoas querem o emprego de Powell, já me ligaram implorando para terem o trabalho", disse também Trump nesta quarta-feira. A ambiguidade apareceu também em outro comentário, no qual o presidente americano afirmou acreditar que Powell esteja sendo investigado por fraude na reforma do Fed, sem entrar em detalhes.

Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman avalia que, apesar das ameaças e do desgaste acumulado, Trump não conseguirá demitir o presidente do Federal Reserve antes do fim do mandato de Powell. O problema é quem virá depois, afirma Krugman, alguém que, ao que tudo indica, "fará o que ele Trump quiser".