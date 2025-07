Acesso ao mercado de etanol do Brasil também está sob investigação dos EUA

A investigação aberta pelo Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, conforme anúncio feito nesta terça-feira, 15, também tratará do acesso ao mercado de etanol do Brasil.

Na visão do escritório americano, o Brasil abandonou sua disposição de fornecer tratamento praticamente isento de impostos para o etanol dos EUA e, em vez disso, agora aplica uma tarifa substancialmente mais alta às exportações americanas do produto.