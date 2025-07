Taxas intermediárias e longas seguem exterior e encerram sessão de 3ª em alta

Os juros futuros com vencimentos curtos rondaram a estabilidade na segunda etapa da sessão desta terça, 15, enquanto vértices intermediários e longos seguiram a tendência de alta nos rendimentos dos Treasuries, com maior aversão ao risco no exterior. Segundo agentes de mercado, questões fiscais domésticas também podem ter adicionado prêmio de risco à curva local. Terminados os negócios, a taxa de contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 passou de 14,941% no ajuste anterior para 14,935%. O DI de janeiro de 2027 oscilou de 14,304% no ajuste da véspera a 14,340%. O DI de janeiro de 2028 subiu a 13,705%, vindo de 13,597% no ajuste antecedente, e o DI do primeiro mês de 2029 avançou de 13,493% no ajuste de ontem para 13,615%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para André Muller, economista-chefe da AZ Quest, uma conjunção de fatores tem contribuído para inclinar a curva de juros nos últimos dias, o que não foi diferente hoje. "O ambiente externo tem sido de alta dos juros. Várias economias estão passando por desafios, como EUA, Reino Unido e Japão. A pressão do exterior tem aumentado e ficamos sujeitos a este movimento aqui", diz Muller, para quem a volatilidade causada pela nova rodada de tarifas americanas pode embaralhar até mesmo o quadro eleitoral no Brasil. Incertezas fiscais locais também podem ter pressionado a curva a termo na sessão de hoje, acrescenta o economista. Comissão Especial da Câmara sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66, que trata das dívidas dos municípios, aprovou hoje o relatório do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) que propõe novo regime para o pagamento de precatórios. O texto define que essas despesas e requisições de pequeno valor (RPVs) são obrigações que devem ser previstas e pagas integralmente no Orçamento. "Tenho dificuldade em identificar o fator por trás dessa PEC e, em um ambiente já incerto, isso tem trazido um prêmio a mais para a curva", diz. No Supremo Tribunal Federal (STF), a audiência de conciliação entre representantes do Executivo e Legislativo para solucionar a crise do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) terminou sem acordo. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir o caso, após suspender os atos de ambos os Poderes sobre o imposto. Investidores também monitoraram hoje reuniões sobre a ofensiva comercial dos EUA. Em Brasília, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, reuniu-se com líderes industriais e do agronegócio. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se encontrou com o encarregado de Negócios da embaixada dos EUA, Gabriel Escobar, o ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e representantes do agro.