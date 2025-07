Taxas de juros rondam a estabilidade após CPI dos EUA e com IOF no radar

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 15, com viés de baixa em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries, após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos ter vindo em linha com o esperado, mas os núcleos trazerem informações mistas.

O movimento está em linha com o rendimento dos Treasuries de 2 anos, embora os demais recuem, assim como o dólar ante o real. Investidores estão atentos à resposta do Brasil à tarifa comercial de 50% dos EUA e na expectativa com a reunião de conciliação sobre o IOF.