Dólar à vista cai 0,47% com negociação sobre tarifas no radar

Na contramão da alta predominante da moeda americana no exterior, na esteira de dados de inflação ao consumidor nos EUA, o dólar à vista encerrou a sessão em baixa de 0,47%, cotado a R$ 5,5581. Operadores ressaltam que após uma sequência de quatro pregões seguidos de valorização do dólar, com ganhos acumulados de 2,54% no período, havia espaço para ajustes técnicos e realização de lucros. Em julho, a moeda americana ainda apresenta alta de 2,28% em relação ao real.

No início da tarde, o dólar chegou a tocar R$ 5,60, mas trocou de sinal em seguida. Parte do alívio do real se deu na esteira da declaração de Trump de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é seu amigo, mas sim um conhecido e um "homem muito bom". A avaliação foi a de que o republicano baixou o tom e deixou a porta aberta para conversas com o governo brasileiro.

Para o head da tesouraria do Travelex Bank, Marcos Weigt, a recuperação do real está relacionada a sinais reiterados de que o governo brasileiro não vai partir para o ataque em relação aos EUA nem promover uma retaliação imediata, optando pelo caminho da negociação.

"As declarações de Alckmin após encontro com setores atingidos vão nesse sentido. E as empresas americanas também podem fazer lobby contra as tarifas", afirma Weigt, em referência à postura do vice-presidente Geraldo Alckmin, que lidera grupo interministerial responsável por interlocução com o setor produtivo. "O medo do mercado era que o governo Lula iria para o embate e retaliar".

Alckmin afirmou à tarde que o prazo estabelecido pelos EUA para imposição de tarifas é "exíguo". A proposta do empresariado seria de ter pelo menos 90 dias para discussão do tema. Alckmin disse que o presidente Lula pediu que os ministros ouvissem o setor produtivo no processo de negociação sobre as tarifas de Trump. O vice-presidente ponderou, porém, que a ideia do governo é trabalhar para resolver a questão até 31 de julho.