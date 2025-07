Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após PIB chinês superar expectativas

São Paulo, 15/07/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após a economia chinesa crescer um pouco mais do que o esperado no último trimestre e com investidores monitorando o andamento de negociações tarifárias do governo Trump.

Liderando ganhos na região asiática, o índice Hang Seng avançou 1,60% em Hong Kong, a 24.590,12 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,55% em Tóquio, a 39.678,02 pontos, o sul-coreano Kospi garantiu alta de 0,41% em Seul, a 3.215,28 pontos, e o Taiex, de 0,98% em Taiwan, a 22.835,94 pontos.

Por outro lado, os mercados da China continental ficaram no vermelho, com baixa de 0,42% do Xangai Composto, a 3.505,00 pontos, e perda marginal de 0,06% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.118,67 pontos.

Dados oficiais mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão anual de 5,2% no 2º trimestre, superando levemente o consenso de analistas, de acréscimo de 5,1%, em um momento de trégua tarifária entre Pequim e Washington.

Apenas em junho, a produção industrial chinesa aumentou 6,8% na comparação anual, bem mais do que o previsto, enquanto as vendas no varejo avançaram 4,8%, ligeiramente menos do que se esperava.