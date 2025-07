UE: Sefcovic pretende entrar em contato com negociadores dos EUA hoje, após ameaça tarifária

O comissário de comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que voltará a entrar em contato com negociadores dos EUA, depois que o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas de 30% a produtos do bloco no fim de semana.

"Tenho a intenção de falar com meus colegas dos EUA novamente ainda hoje, porque não posso pensar em desistir sem fazer um esforço genuíno", afirmou Sefcovic, que é o principal negociador da UE, nesta segunda-feira, 14.