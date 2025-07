Trump: taxas de juros estão muito altas; cada ponto custa US$ 360 bilhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as taxas de juros estão muito altas e que cada ponto custa US$ 360 bilhões, referindo-se ao impacto nas despesas com juros sobre a dívida americana.

"Deveríamos ter (taxa de juros) de menos de 1%", afirmou o presidente em comentários durante almoço do chamado "Escritório da fé" na Casa Branca hoje. O escritório foi criado pelo governo americano para auxiliar entidades religiosas e comunitárias.