Petróleo fecha em baixa, com atenção às ameaças de Trump contra a Rússia

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta segunda, 14, com destaque para a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à Rússia. As ameaças de impor tarifas aos compradores de energia do país foram destaque, com potenciais efeitos para o mercado, enquanto o conflito com a Ucrânia prossegue, sem sinalizações de intensificações na coampo diplomático.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,77% (US$ 0,53), a US$ 66,98 o barril. Já o Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,63% (US$ 1,15), a US$ 69,21 o barril.