Peixe BR: tarifa de 50% dos EUA atinge diretamente o setor e é preciso restabelecer diálogo

São Paulo, 14 - A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) disse, em nota, que a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifa de 50% a produtos brasileiros atinge diretamente a cadeia da produção de peixes de cultivo, em especial a tilapicultura. "O mercado norte-americano é o principal destino das remessas internacionais da piscicultura brasileira, respondendo, em 2024, por 89% do volume exportado, o que resultou em US$ 52,2 milhões em negócios", destacou a entidade em nota. Entre as espécies embarcadas, a tilápia lidera, seguida pelo tambaqui.

"É fundamental que o governo federal atue com celeridade, acione os canais diplomáticos e busque o entendimento com as autoridades dos Estados Unidos. O restabelecimento do diálogo com um dos principais parceiros comerciais do país deve ser prioridade estratégica", defendeu no comunicado.

Cacau

A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC) lançou um alerta sobre o recente anúncio dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros de cacau. Segundo a AIPC, em nota, essa decisão pode prejudicar significativamente a competitividade das exportações brasileiras.

Entre 2020 e 2024, as exportações de derivados de cacau para os EUA representaram, em média, 18% do total brasileiro, atingindo US$ 72,7 milhões em 2024. Este fluxo comercial demonstrou um crescimento ainda mais expressivo no primeiro semestre de 2025, com exportações já totalizando US$ 64,8 milhões.