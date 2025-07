EUA impõem tarifa de 17% sobre tomate do México, após Departamento do Comércio suspender acordo

Washington acusa os mexicanos de exportarem tomate a preços artificialmente baixos para os EUA, uma prática conhecida como dumping. A reclamação data de 1996, quando a setor alegou estar sendo prejudicado, de acordo com comunicado do Departamento de Comércio.

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta segunda, 14, que vai impor tarifa de 17,09% sobre a maioria das importações de tomate do México. A nova cobrança é resultado da decisão americana de se retirar de um acordo de 2019 que suspendia a taxação sobre o produto, que já havia sido sinalizada em abril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde então, os EUA acertaram a suspensão das tarifas cinco vezes, a mais recente dela em 2019. Na época, o México concordou em vender o tomate a um preço mínimo, sob periódica revisão das autoridades americanas. Agora que o acordo foi encerrado, os EUA podem cobrar taxas calculadas pela porcentagem em que os tomates mexicanos foram vendidos no país a preços injustos, ainda segundo a nota.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que a medida reflete a abordagem do governo do presidente Donald Trump para as políticas comerciais do México. No último sábado, o líder da Casa Branca já havia ameaçado impor tarifa de 30% sobre importações do país vizinho a partir de 1º de agosto.

"O México continua sendo um dos nossos maiores aliados, mas por muito tempo nossos agricultores foram esmagados por práticas comerciais desleais que minaram os preços de produtos como o tomate. Isso termina hoje", disse Lutnick.