Criptomoedas: bitcoin opera em alta e renova recorde com 'Crypto Week' nos EUA

O bitcoin operou em alta nesta segunda, 14, voltando a renovar máxima histórica ao atingir a marca acima dos US$ 120 mil. A demanda é alimentada por ventos macroeconômicos favoráveis, como as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) ainda este ano e avanço das regulamentações do setor nos EUA, de acordo com analistas.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 0,89%, a US$ 120.090,08, depois de atingir o valor inédito de US$ 123.218,00 durante a madrugada. O ethereum avançava 0,27%, a US$ 2.543,50, segundo cotações da Binance.