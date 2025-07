'A meta é zerar emissões em toda a cadeia até 2040', diz diretor da Ambev

A Ambev, maior cervejaria do Brasil e dona de marcas como Skol e Brahma, além de outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas, pode ser um exemplo dos desafios das empresas para cortar a emissão de gases que causam o aquecimento global. A companhia reduziu em 50% as emissões dos escopos 1 e 2 (das próprias operações e da energia consumida, respectivamente), por meio do uso de fontes renováveis. Contudo, ainda faltam as de escopo 3, que englobam toda a cadeia produtiva do campo até o descarte das latas e garrafas e responde por 89% das emissões. A meta é chegar a zero em 2040. Em entrevista ao Estadão, o diretor de sustentabilidade da Ambev, Luiz Gustavo Talarico, explica mais sobre esse programa e sobre como a empresa atua em outras questões ambientais, como o uso de água e a agricultura. Confira os principais trechos.

A Ambev conseguiu reduzir as emissões de escopo 1 e 2 em 50%. Qual é o caminho previsto para cortar o restante das emissões desses dois escopos? Já conseguimos reduzir esses 63% das emissões diretas da companhia. É um trabalho que vem desde 2002, quando começamos a trabalhar com recuperação de biogás na nossa operação. Temos um corpo técnico dentro do nosso time industrial que olha as melhores práticas, então temos também trabalhado com outras fontes energéticas. O caminho mesmo é a eficiência, então, primeiro reduzir a quantidade do uso de energia para depois a gente achar formas alternativas. Quais são as iniciativas? Para trabalhar com os nossos fornecedores, a gente tem uma plataforma chamada Eclipse. O Eclipse é uma plataforma de colaboração e compartilhamento de informações com os nossos fornecedores e os nossos parceiros comerciais. Hoje, temos monitoramento de toda a cadeia, mas com esses fornecedores a gente trabalha para primeiro engajá-los a entender onde eles estão na jornada climática - por exemplo, quem já tem um departamento específico para a mudança climática, quem já tem metas e ambições, quem já tem um inventário de gases de efeito estufa auditado.