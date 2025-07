Trump diz manter discussões com UE sobre comércio, um dia após anunciar tarifa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 13, que mantém discussões com a União Europeia (UE) para um possível acordo comercial, um dia após ameaçar o bloco com uma tarifa de 30% a partir de 1º agosto. Em entrevista a repórteres na Base Aérea Andrews, em Maryland, o republicano também disse que os americanos estão negociando com o Japão e a Coreia do Sul. Segundo ele, os sul-coreanos querem fechar um acordo em breve. "Nosso país está fazendo muito dinheiro com as tarifas", disse o republicano.