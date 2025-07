Nvidia/Huang: EUA não precisam se preocupar com envio de nossos chips à força militar da China

O CEO da Nvidia Corp., Jensen Huang, afirmou em entrevista transmitida pela CNN neste domingo (13) que o governo americano não precisa se preocupar com a possibilidade de que os chips da empresa sejam fornecidos ao Exército da China. "Não precisamos nos preocupar com isso", garantiu Huang.

Segundo o empresário, não há nada errado com a aspiração de que os EUA liderem a corrida tecnológica no mundo, e a Nvidia também está empenhada nesse objetivo. "Queremos que a tecnologia americana seja padrão global, assim como o dólar é a moeda padrão global. Para isso, precisamos estar em busca de todos os desenvolvedores de Inteligência Artificial (IA) no mundo", comentou.