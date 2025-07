Marfrig eleva participação na BRF para 58,87% em meio a impasse sobre fusão

A Marfrig Global Foods notificou a BRF que passou a deter, direta e indiretamente, 58,87% do capital social da companhia, segundo comunicado divulgado no último sábado (12). A atualização da participação foi informada no dia anterior, após o fechamento do mercado, e ocorre em meio ao processo de fusão entre as duas companhias.

A nova posição acionária considera tanto ações ordinárias quanto instrumentos financeiros derivativos com e sem liquidação financeira. Do total, 5,11% são compostos por derivativos com liquidação exclusivamente financeira, enquanto 990,5 milhões de ações ordinárias - incluindo derivativos com liquidação física - representam os 58,87% do capital social.