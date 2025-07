Mais nova mina de carvão do Wyoming aposta na extração de terras raras

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, o governador de Wyoming, Mark Gordon, e a delegação do Congresso de Wyoming participaram de uma cerimônia de inauguração nesta sexta-feira para a Brook Mine da Ramaco Resources, no nordeste do estado.

"Não só vamos obter carvão aqui, como também vamos obter aqueles elementos de terras raras que vão quebrar nossa dependência da China", disse Wright à Fox News do local.

O envolvimento de Wright destaca a determinação do governo de Donald Trump em avançar com projetos de combustíveis fósseis e mineração, revertendo as ações do ex-presidente Joe Biden de apoio à energia renovável.