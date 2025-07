EUA já enviaram cartas com tarifas de Trump a 24 países, além da UE

Com a rodada tarifária deste sábado, 12, que mirou México e União Europeia (UE), 24 países e o bloco europeu já receberam as cartas em que o presidente dos EUA, Donald Trump, informa as alíquotas impostas a cada economia estrangeira. Os documentos começaram a ser divulgados na última segunda-feira, 7.

A previsão é de que as cobranças comecem em 1º de agosto, mas Trump deixou aberta a possibilidade de negociações. O republicano também ameaça elevar as tarifas se os governos adotarem retaliação.