Economia do Nordeste tem dependência de transferências governamentais, aponta estudo

O novo Boletim Macro Regional - Nordeste publicado nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), analisa que os municípios do nordeste são os que mais dependem de transferências intergovernamentais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo os dados do estudo, menos de 10% das receitas recorrentes dos municípios nordestinos são de arrecadação própria, nos tributos locais. Com relação a verbas do governo nas receitas recorrentes, o número chega a 90,2%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isadora Osterno, pesquisadora e Coordenação Geral e Técnica do Boletim Macro Regional, contou ao O POVO que o número é alarmante e chama bastante atenção. A pesquisadora afirma que o dado se dá provavelmente pela baixa dinâmica econômica nos municípios: "O primeiro ponto é a provável baixa dinâmica nesses municípios, quando um município tem uma baixa atividade econômica, isso afeta diretamente a sua capacidade de geração de receita e consequentemente a arrecadação posterior". Dados a Secretaria do Tesouro Nacional (2023) revelam que a arrecadação de receita própria do Nordeste é de R$ 44,68, muito menor do que as do sudeste e sul, R$ 101,31 e R$ 145,66 respectivamente. Além da questão econômica, a infraestrutura do município pode afetar a eficiência arrecadatória, o que retroalimenta os demais fatores, completou.