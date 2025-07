Busca por crédito no País sobe 1% em maio ante abril, diz Neurotech

A demanda do consumidor por financiamento no Brasil cresceu 1% em maio em relação a abril de 2025, segundo o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC). Na comparação com maio de 2024, o INDC caiu 0,6%.

Apesar do recuo na confronto interanual, a primeira de 2025, "o cenário ainda não preocupa o setor e a projeção de crescimento para 2025 ainda é positiva", diz Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo indicador.

Conforme a executiva da Neurotech, a queda do INDC em maio ante o mesmo mês do ano passado não interfere nas boas perspectivas do setor de crédito para o restante do ano. "Além de ser um recuo de pouco impacto, o resultado vai na contramão do que observamos desde o ano passado, com a procura por crédito crescendo mês a mês, mesmo diante dos aumentos das taxas de juros", afirma.

Na visão de Natália Heimann, ainda trata-se de um recuo moderado, insuficiente para acender o alerta das operadoras de crédito, principalmente quando leva-se em consideração as estimativas do próprio Banco Central, diz. Recentemente, o BC elevou para 8,5% sua projeção de crescimento do crédito em 2025, acrescenta.

