Volume de serviços prestados sobe 0,1% em maio ante abril, afirma IBGE

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na comparação com maio do ano anterior, houve alta de 3,6% em maio de 2025, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 1,6% a 4,1%, com mediana positiva de 3,3%.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de elevação de 2,5%. A taxa acumulada em 12 meses registrou alta de 3,0%.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,2% em maio ante abril. Na comparação com maio do ano anterior, houve avanço de 9,0% na receita nominal.