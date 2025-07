'Se cobrar 50% da gente, nós cobramos 50% dele', diz Lula

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente afirmou também que deve criar um comitê de emergência com empresários que terá atuação diária, com objetivo de repensar a política comercial do País com os EUA. Lula classificou como "falsa" a justificativa de Trump para a imposição da tarifa de 50%. "Ele alega que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil, mas isso não é verdade. Em 2023, exportamos US$ 40 bilhões e importamos US$ 47 bilhões dos EUA. Tivemos um déficit de US$ 7 bilhões. E, se somarmos os últimos 15 anos, o Brasil acumulou déficit de US$ 410 bilhões com os americanos. Será que ninguém do Tesouro explicou isso para ele antes de escrever aquela carta absurda?", disse. "Se ele conhecesse um pouco do Brasil, teria mais respeito. O Brasil tem 201 anos de relação diplomática com os EUA, uma relação virtuosa, de benefício mútuo. Eu me dei bem com todos os presidentes americanos, porque o Brasil é um país de diálogo."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.