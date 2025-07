Prisma fiscal: projeção de déficit primário em 2025 passa de R$ 74,724 bi para R$ 72,107 bi

Inicialmente, o governo pretendia zerar o déficit em 2024 com o novo arcabouço fiscal, e gerar superávit já a partir de 2025. Mas, ainda no ano passado, decidiu alterar a meta fiscal para 2025 quando enviou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) ao Congresso: de um superávit equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, agora o alvo é repetir o resultado neutro, de 0% do PIB.

Os analistas de mercado ouvidos mensalmente pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda projetam que o governo entregará um resultado primário com déficit de R$ 72,107 bilhões em 2025. A estimativa mostra um cenário mais favorável em relação ao documento anterior, de maio, que projetava um rombo de R$ 74,724 bilhões, mas ainda distante da meta fixada para este ano. Os dados constam do boletim Prisma Fiscal de junho, divulgado nesta sexta-feira, 11. As informações foram coletadas até o quinto dia útil do mês de julho.

Para 2026, a projeção do Prisma mostra um resultado pior em relação ao mês anterior. A expectativa do mercado é de déficit de R$ 89,374 bilhões - em junho, a projeção era de rombo de R$ 81,488 bilhões. O governo espera que em 2026 já seja possível fechar as contas no azul, com um superávit fiscal de 0,25% do PIB.

Um dos objetivos da nova regra fiscal é perseguir superávits primários, partindo de um resultado neutro em 2024. A proposta substituiu o teto de gastos, com regras mais flexíveis para as despesas do governo. Os gastos só poderão crescer em até 70% do aumento da receita, dentro do intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação.

O Prisma deste mês mostrou ampliação nas previsões do mercado para as receitas federais em 2025, com as projeções passando de R$ 2,863 trilhões para R$ 2,878 trilhões. Para 2026, a projeção para a arrecadação caiu de R$ 3,051 trilhões para R$ 3,048 trilhões.

A estimativa para a receita líquida do Governo Central em 2025 passou de R$ 2,317 trilhões para R$ 2,318 trilhões. Para 2026 variou de R$ 2,471 trilhões para R$ 2,482 trilhões.