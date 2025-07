Navarro critica Powell e diz que juros estão 50 pontos-base acima do que deveriam estar

O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Peter Navarro, afirmou nesta sexta-feira, 11, que a taxa de juros americana está "50 pontos-base acima do que deveria estar" e ecoou as críticas de Donald Trump ao chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

"Mercado de títulos vê Powell como 'um palhaço'", disse Navarro em entrevista à Bloomberg TV, acrescentando que a manutenção de juros está impedindo o país de criar empregos e crescer.