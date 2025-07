Ibovespa cai pelo 5º dia e tem maior perda semanal desde dezembro de 2022

Após ter renovado máxima histórica na sexta-feira anterior, 4, então na casa de 141 mil pontos, o Ibovespa operou em baixa ao longo das cinco sessões desta semana, acumulando no intervalo perda de 3,59%, a maior desde o período entre 12 e 16 de dezembro de 2022. Assim, mais do que reverteu o avanço de 3,21% registrado na semana anterior.

O petróleo subiu quase 3%, o que deu suporte às ações de Petrobras (ON +0,40%, PN +1,21%), contribuindo para mitigar as perdas do Ibovespa na sessão, assim como o avanço do principal papel da carteira, Vale ON (+1,30%), que acompanhou a alta do minério de ferro na China, nesta sexta-feira. Entre os grandes bancos, o dia foi negativo, com destaque para Itaú PN (-0,82%), a principal ação do segmento - mas as componentes do setor conseguiram conter o ajuste em direção ao fechamento.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, PetroReconcavo (+3,51%), MRV (+3,05%) e Prio (+2,20%). No lado oposto, Yduqs (-7,40%), BRF (-4,35%) e Marfrig (-4,17%). No mês, o Ibovespa cede 1,92%, mas ainda avança 13,22% no ano.

"Hoje veio nova surpresa, com a taxação pelo Trump de produtos do Canadá, o que contribuiu para a quinta queda consecutiva do Ibovespa e avanço, na semana, dos vértices mais longos da curva de juros. Momento ainda é de grande volatilidade, com a retomada dos temores globais em torno do tarifaço comunicado por cartas", diz Guilherme Petris, operador de renda variável da Manchester Investimentos, destacando, na sessão, o ajuste negativo um pouco mais acentuado nas ações de empresas e setores mais expostos a juros.

As novas tarifas anunciadas nesta semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump, complicaram ainda mais o cenário para a inflação, disse nesta sexta-feira o presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee. O quadro dificulta que Goolsbee apoie os cortes de juros pelos quais Trump tem pressionado.