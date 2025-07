CNA: medida unilateral dos EUA não se justifica pelo histórico da relação comercial Brasil/EUA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) criticou em nota a imposição pelos Estados Unidos de tarifa adicional de 50% sobre os produtos brasileiros importados. A confederação, que representa 5 milhões de produtores rurais, disse que "acompanha com atenção" a decisão do governo americano. "Esta medida unilateral não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre os dois países, que sempre se desenvolveram em clima de cooperação e de equilíbrio, em estrita conformidade com os melhores princípios do livre comércio internacional", disse a entidade em nota.

A CNA avalia que a medida prejudica as economias dos dois países com danos a empresas e consumidores. "Qualquer análise das relações entre os Estados Unidos e o Brasil, seja no campo no comércio ou dos investimentos, terá sempre que concluir que essas relações sempre serviram aos interesses dos dois países, não havendo nelas qualquer desequilíbrio injusto ou indesejável", rebateu a entidade.