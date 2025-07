China critica tarifas dos EUA durante encontro com Canadá e diz que países podem ser parceiros

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta sexta-feira (11) que os Estados Unidos impuseram tarifas de forma indiscriminada, minaram a ordem econômica e comercial internacional, frearam o crescimento global e chegaram a impor taxas altas a países pequenos e pobres.

Em contraponto, segundo Wang Yi, a China defende o multilateralismo e o livre comércio, oferece acesso livre de tarifas a 100% dos produtos dos países menos desenvolvidos e promove a modernização conjunta ao compartilhar oportunidades de crescimento. As declarações foram divulgadas em comunicado do governo chinês sobre o encontro entre o ministro e sua homóloga do Canadá, Anita Anand, em Kuala Lumpur.