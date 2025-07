Arábia Saudita reafirma conformidade com Opep+ após AIE estimar produção acima da cota acertada

O comunicado veio após a Agência Internacional de Energia (AIE) estimar que a Arábia Saudita produziu 9,8 milhões de barris por dia (bpd) no mês passado, acima da cota de 9,3 milhões de bpd acertada com o cartel.

O ministério da Energia da Arábia Saudita afirmou nesta sexta-feira que o país "permaneceu totalmente em conformidade com sua meta voluntária da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+)" em junho.

Na nota, porém, o governo saudita afirma que o fornecimento comercializado de petróleo bruto no mês passado foi de 9,352 milhões de barris por dia (bpd), "em total alinhamento com a cota acordada".

Diante do aumento das tensões geopolíticas, a Arábia reconhece que a produção superou brevemente a oferta, mas garantiu que esses volumes adicionais "não foram comercializados nem no mercado doméstico nem no internacional". Em vez disso, foram redirecionados como medida de contingência para construir estoques domésticos e "reposicionar barris em centros de armazenamento offshore sob estratégias de entrega de longo prazo".

Os sauditas alegam ter agido de forma "prudente, proativa e preventiva", ressaltando o papel do país como fornecedor de energia "confiável, responsável e transparente". O objetivo, segundo Riade, foi "reforçar a resiliência do fornecimento e sustentar a segurança energética global".

A Arábia Saudita afirma ainda que divulga dados de produção e fornecimento "com total transparência" à Secretaria da Opep mensalmente e que todas as oito fontes secundárias designadas pelo cartel foram informadas oficialmente sobre os números de junho no início desta semana.