Trump: Sri Lanka terá tarifa de 30% sobre importações, além de tarifas setoriais, em 1/8

O presidente dos EUA, Donald Trump, atualizou na noite desta quarta-feira (9) os termos da alíquota tarifária do Sri Lanka. Segundo o republicano, o país asiático pagará uma tarifa de 30% sobre os produtos enviados aos EUA, além das tarifas setoriais, a partir de 1º de agosto.

Trump apagou a publicação que havia feito no começo da tarde informando a taxação. No documento publicado na Truth Social, ele voltou a pontuar a cláusula de retaliação e ameaçou elevar ainda mais as tarifas caso o país responda com medidas semelhantes.