Tarifa de 50% é insustentável do ponto de vista econômico e político, diz Haddad

"Eu acredito que essa decisão é uma decisão eminentemente política porque ela não parte de nenhuma racionalidade econômica", comentou o ministro, lembrando que a balança de comércio e serviços bilateral é superavitária do lado americano. O déficit do Brasil nas trocas de bens e serviços com os Estados Unidos, salientou, somou US$ 400 bilhões nos últimos 15 anos. "Então não há racionalidade econômica na medida que foi tomada", reforçou Haddad.

As declarações foram dadas em entrevista coletiva com jornalistas de cinco veículos: Brasil 247, Carta Capital, Diário do Centro do Mundo, Fórum e TVT News. Segundo Haddad, o próprio secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, já havia reconhecido, em reunião, que havia espaço para negociar até mesmo a tarifa de 10%, inicialmente anunciada no tarifaço de Trump, dada a posição deficitária do Brasil. "Ele próprio Bessent reconheceu que com 10% havia espaço para negociar."

Ao dizer que não acredita na manutenção da tarifa de 50%, Haddad salientou que a diplomacia brasileira é reconhecida no mundo inteiro como uma das mais profissionais. "O nosso Itamaraty sabe negociar, sabe sentar a mesa", assinalou o ministro da Fazenda.