Opep: demanda global por petróleo deve alcançar 123 milhões de bpd em 2050

O aumento será liderado por países e continentes em desenvolvimento, sobretudo Índia, Ásia - fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) -, Oriente Médio e África. Esses quatro grupos somarão juntos um acréscimo de 22,4 milhões de bpd até 2050, com a Índia respondendo por 8,2 milhões de bpd desse total. Já entre os países da OCDE, a tendência é de queda, com recuo de 8,5 milhões de bpd no período.

Por setores, o transporte rodoviário e a aviação continuarão a puxar o consumo global. "A maior demanda incremental de petróleo é esperada no transporte rodoviário e na aviação, com acréscimos de 5,3 milhões de bpd e 4,2 milhões de bpd, respectivamente." A petroquímica também deve crescer, com aumento projetado de 4,7 milhões de bpd.

A expansão do consumo se refletirá na frota mundial de veículos, que crescerá de 1,7 bilhão em 2024 para 2,9 bilhões em 2050, com destaque para os países em desenvolvimento. Apesar do avanço dos carros elétricos, os veículos com motor a combustão ainda representarão cerca de 72% da frota global em 2050.

Do lado da oferta, a produção de líquidos dos países fora da aliança da Opep crescerá 5,6 milhões de bpd até 2050, com destaque para EUA, Brasil e Canadá. Já os países do grupo aumentarão sua produção em 15 milhões de bpd no período, elevando sua participação no mercado de 48% para 52%.

A Opep reforça que esse crescimento exigirá pesados investimentos. "Somente o setor upstream precisará de US$ 14,9 trilhões até 2050."