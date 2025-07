Japão cobra agilidade da China em licenças para exportação de terras raras e ímãs

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, cobrou da China maior agilidade na liberação de exportações de terras raras e ímãs, recursos estratégicos para a indústria japonesa, durante reunião bilateral realizada em Kuala Lumpur nesta quinta-feira (10). Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Japão, Iwaya manifestou "forte preocupação com o impacto significativo sobre as empresas japonesas" e pediu "com firmeza a agilização do processo de aprovação das licenças de exportação".

De acordo com o governo japonês, o homólogo chinês Wang Yi respondeu que, "desde que sejam cumpridas as normas pertinentes e realizados os procedimentos necessários, a demanda legítima das empresas japonesas será atendida".