INSS/Waller: R$ 3 bi são suficientes para ressarcir todo o potencial de descontos indevidos

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse nesta quinta-feira, 10, que o valor de R$ 3 bilhões em crédito extraordinário é suficiente para bancar todo o potencial de ressarcimentos que deverão ser feitos após as ilegalidades identificadas com descontos na folha de pagamento de pensões e aposentadorias.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou nesta quinta-feira a edição de uma Medida Provisória (MP) com abertura de créditos extraordinário de R$ 3 bilhões para o ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios. "O governo está garantindo que nenhum aposentado ficará no prejuízo", declarou o ministro em coletiva de imprensa.