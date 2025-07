Criptomoedas: bitcoin sobe e renova recorde histórico, ultrapassando marca dos US$ 113 mil

O bitcoin opera em alta nesta sessão, que contou com grande volatilidade para o ativo, que chegou a cair depois de romper com a marca de US$ 112 mil. Por sua vez, a criptomoeda retomou impulso com o apetite por risco no mercado, e renovou seu recorde histórico, ultrapassando a marca de US$ 113 mil.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 3,59%, a US$ 113,480.00, e o ethereum avançava 3,50%, a US$ 113,480.00 de acordo com cotações da Binance.