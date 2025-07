Bolsas de NY fecham em alta com recordes no Nasdaq e S&P; aéreas saltam e Nvidia Vale US$ 4 tri

As bolsas de Nova York fecharam em alta, com renovação de recordes de fechamento pelo Nasdaq e S&P 500, sem que o ambiente favorável para a renda variável americana tenha sido arranhado pelos desdobramentos tarifários de Donald Trump. As aéreas dispararam e a Nvidia fechou em recorde e com um valor inédito de US$ 4 trilhões. Ações e American Depositary Receipts (ADRs) de empresas expostas ao Brasil, contudo, fecharam com quedas acentuadas, após o republicanos direcionar seu alvo para a maior nação latino americana. O S&P 500 subiu 0,27%, aos 6.280,46 pontos, na máxima histórica de fechamento. No intradiário, o índice escalou para o inédito nível de 6.290,22 pontos. O Nasdaq terminou o dia com alta de 0,09%, aos 20.630,66 pontos, máxima histórica de fechamento. Na sessão, o índice tocou os 20.655,39 pontos. O Dow Jones fechou em alta de 0,43%, aos 44.650,64 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As ações das companhias aéreas dispararam sob efeito do lucro e da receita acima das expectativas anunciados pela Delta Air Lines no segundo trimestre de 2025. A companhia ainda restabeleceu suas projeções para o ano que foram suspensas em abril. A valorização dos papéis ocorreu ainda em dia de queda dos preços do petróleo. A Delta fechou em alta de 12%. A United Airlines ganhou 14% e a American Airlines, 12,9%. Os bancos também amealharam ganhos depois de o Federal Reserve abrir uma consulta pública para propor mudanças no status de instituições bem administradas, o que foi visto como um passo adicional em direção à flexibilização da supervisão. O Goldman Sachs e o JPMorgan ganharam 1,78% e 1,80% e ficaram entre os destaques na cesta de 30 ações do Dow Jones. A WK Kellogg saltou após a Ferrero fechar um acordo no valor aproximado de US$ 3 bilhões para comprar a empresa de cereais matinais. A Nvidia, fabricante líder de chips de IA, subiu 0,75%, para o recorde de US$ 164,10. A empresa fechou com um valor de mercado de US$ 4 trilhões hoje, um dia após ter tocado essa marca no intradiário da sessão, mas sem conseguir encerrar nessa marca inédita na véspera.