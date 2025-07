Bolsas da Europa fecham sem sinal único, de olho em anúncios tarifários, e mineradoras sobem

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 10, em mais uma sessão atenta a possíveis notícias sobre as negociações tarifárias com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O anúncio de 50% de cobranças ao Brasil chamou a atenção, mas a avaliação de especialistas é de que o impacto para os mercados globais deve ser limitado. Já a alta do cobre, também taxado em 50%, deu impulso às mineradoras, o que foi particularmente positivo para as ações em Londres, onde o FTSE 100 renovou seu recorde histórico.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE está trabalhando "sem parar" para firmar um pacto comercial com os EUA que garanta tarifas baixas. O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, disse na quarta (9) que houve "bom progresso" no sentido de um acordo em princípio e que um anúncio pode ser feito nos próximos dias. "Os últimos relatos sugerem que as tarifas europeias podem ser maiores que as do Reino Unido, de 10%, mas os mercados simplesmente não se importam", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank.

A imposição de uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros por Trump por razões "aparentemente políticas" pode representar um novo marco, mas o Brasil "simplesmente não é um parceiro comercial americano grande o suficiente" para abalar os mercados globais, avalia a Capital Economics. Para a consultoria, um movimento maior dos mercados pode acontecer caso as negociações com a UE ou a China fracassem. Apesar do Brasil ser "uma grande economia", a não repercussão no mercado exterior pode ser por um reflexo de "queixas específicas brasileiras, com pouca repercussão no resto do mundo", avalia.

De olho nos impactos das tarifas ao cobre e ainda com uma alta no minério de ferro, empresas do setor foram destaque. Em Londres, Glencore (+4,11%) e Anglo American (+3,78%) estiveram entre os principais avanços.

Ainda nesta quinta, von der Leyen sobreviveu confortavelmente a um voto de desconfiança, após um número esmagador de legisladores da UE rejeitar uma moção de censura contra ela. A moção continha uma mistura de alegações, incluindo troca de mensagens privadas com o diretor executivo da Pfizer durante a pandemia, uso indevido de fundos da UE e interferência em eleições na Alemanha e na Romênia. A moção foi derrotada por 360 votos contra 175, com 18 legisladores optando por se abster.