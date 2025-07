Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali de ações de tecnologia em NY

Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,58% em Seul, a 3.183,23 pontos, após o banco central da Coreia do Sul (BoK) manter seu juro básico em 2,50% e à medida que ações de semicondutores, incluindo da Samsung Electronics (+0,99%), subiram na esteira do forte desempenho da americana Nvidia.

Ontem, as bolsas de Nova York fecharam em alta generalizada, com nova máxima histórica do Nasdaq. Apenas a gigante de chips de inteligência artificial (IA) Nvidia avançou 1,8%, depois de brevemente ultrapassar capitalização de mercado de US$ 4 trilhões no início do pregão, tornando-se a primeira companhia a atingir essa marca.

Investidores na Ásia também seguem atentos a desdobramentos da ofensiva tarifária de Washington. O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou ontem tarifar os produtos do Brasil em 50% a partir de 1º de agosto. Ele anunciou ainda que a tarifa de 50% a importações de cobre entrará em vigor na mesma data.

No começo da semana, Trump disse que Japão e Coreia do Sul serão tarifados em 25%, também no começo do mês que vem, se os dois países não conseguirem fechar acordos comerciais com os EUA.