Trump anuncia nova leva de tarifas sobre parceiros comerciais; veja países afetados

As tarifas sobre os produtos exportados aos Estados Unidos devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto, a menos que os países afetados fechem um acordo comercial.

Trump, que assumiu em janeiro deste ano, anunciou, logo no início de seu mandato, aumento de tarifas sobre produtos importados, o que gerou críticas e respostas de vários países.

Ameaça ao Brics

Vale ressaltar que na última segunda-feira, 7, em meio à reunião de cúpula do Brics, que ocorre no Rio de Janeiro, o presidente dos Estados Unidos ameaçou taxas extras a produtos de países que se alinhem ao grupo, formado por 11 nações, entre elas, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A publicação foi feita em seu perfil na rede Truth Social. "Qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do Brics será taxado com tarifa extra de 10%. Não haverá exceções a essa política. Obrigado pela atenção em relação a essa questão", escreveu Trump.