Presidente do BB: 'Tivemos primeiros testes com intermediação financeira e crédito de carbono'

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse há pouco, em evento no BNDES, que a instituição fez os primeiros testes com intermediação financeira com créditos de carbono. A executiva defendeu a instalação de uma certificadora nacional de créditos de carbono e de uma bolsa para negociar esses ativos.

"Fizemos as primeiras operações de intermediação de contratos de crédito de carbono. Então, tenho empresas ou clientes ou produtores que têm o crédito de carbono disponível para comercialização, e a gente tem as empresas que têm como objetivo o net zero na sua produção."