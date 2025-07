'Espero alcançar resultado satisfatório em negociações com EUA', diz Sefcovic

Durante sessão plenária no Parlamento Europeu nesta quarta-feira, o comissário de Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, afirmou que as negociações com os Estados Unidos seguem em andamento e demonstrou otimismo quanto a um desfecho próximo. "Espero alcançar um resultado satisfatório já nos próximos dias", declarou.

Sefcovic reiterou que o bloco europeu continua empenhado em chegar a um acordo, mas alertou que "um grau de reequilíbrio continuará" no comércio bilateral. Segundo ele, o foco das autoridades em Bruxelas é manter o diálogo com Washington: "Nossa prioridade é uma solução negociada com os EUA".