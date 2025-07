Dólar sobe à espera de novas tarifas de Trump, ata do Fed e Galípolo

O real opera em baixa nesta manhã, pressionado pela valorização da moeda americana e dos rendimentos longos dos Treasuries, diante da expectativa de anúncios de novas tarifas comerciais pelo presidente americano, Donald Trump, e da divulgação da ata do Fed (15h).

Internamente, o clima é de cautela com as negociações entre governo e Congresso em busca de soluções para o impasse em torno do IOF e a participação de Gabriel Galípolo (BC) em audiência na Câmara, no centro das atenções (10h).