Debêntures têm de ficar como estão para financiar infraestrutura, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, ressaltou que as debêntures "têm de ficar como estão" para financiar projetos de infraestrutura no Brasil.

"Quero dialogar com o Congresso e governo: não podemos encarecer as debêntures. As debêntures têm de ficar como estão para financiar infraestrutura." As declarações foram dadas na abertura de um evento para discutir o futuro da energia limpa e a descarbonização da economia.