Criptomoedas: bitcoin opera em leve alta, com cautela e ausência de novos catalisadores

O bitcoin operou em leve alta nesta quarta-feira, 9, em um cenário que vem sendo marcado pela cautela para a criptomoeda, que vem operando diante das incertezas pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e na ausência de novos catalisadores que possam impulsionar os preços do ativo.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 0,36%, a US$ 109.525,48, e o ethereum avançava 3,59%, a US$ 2.718,68 de acordo com cotações da Binance.