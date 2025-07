CNI diz que não há fato econômico que justifique tarifas de 50% e defende negociação com EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Citando os 200 anos de relação comercial entre Brasil e EUA, a entidade defendeu uma intensificação das negociações e o diálogo para reverter a decisão.

"Sempre defendemos o diálogo como o caminho mais eficaz para resolver divergências e buscar soluções que favoreçam ambos os países. É por meio da cooperação que construiremos uma relação comercial mais equilibrada, complementar e benéfica entre o Brasil e os Estados Unidos", destacou Alban.

A CNI também desmentiu a afirmação do governo americano sobre o déficit na balança comercial com o Brasil. "Os EUA mantêm superávit com o Brasil há mais de 15 anos. Somente na última década, o superávit norte-americano foi de US$ 91,6 bilhões no comércio de bens. Incluindo o comércio de serviços, o superávit americano atinge US$ 256,9 bilhões. Entre as principais economias do mundo, o Brasil é um dos poucos países com superávit a favor dos EUA", assinalou a confederação brasileira.

Por fim, a entidade sustentou que as exportações brasileiras para os EUA têm grande relevância para a economia nacional. Em 2024, a cada R$ 1 bilhão exportado ao mercado americano foram criados 24,3 mil empregos, R$ 531,8 milhões em massa salarial e R$ 3,2 bilhões em produção no Brasil, segundo os cálculos da CNI.