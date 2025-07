Bolsas de NY devem abrir em alta modesta, com foco em tarifas de Trump e ata do Fed em 2º plano

As bolsas de Nova York devem abrir em alta modesta nesta quarta-feira, conforme sinalizam os índices futuros, enquanto investidores repercutem vários anúncios tarifários do presidente dos EUA, Donald Trump, e aguardam mais novidades do âmbito comercial nas próximas horas. Com a atenção voltada para tarifas, ata de política monetária do Federal Reserve (Fed), a ser publicada à tarde, fica em segundo plano. Às 10h06 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones subia 0,37%, o S&P 500 avançava 0,26% e o Nasdaq tinha ganho de 0,21%. Ontem, Wall Street fechou com desempenho misto e próximo da estabilidade.

Ontem, Trump descartou a possibilidade de estender o prazo para as chamadas tarifas "recíprocas" impostas a 14 países, incluindo Japão e Coreia do Sul, nesta semana. As novas tarifas, que variam de 25% a 40%, entrarão em vigor no dia 1º de agosto se as nações envolvidas não conseguirem firmar pactos comerciais com Washington. Trump também anunciou planos de impor tarifa de 50% a importações de cobre e ameaçou tarifar produtos farmacêuticos em 200% "em um ano ou um ano e meio". Para hoje, o presidente americano prometeu mais anúncios relacionados a pelo menos sete países. No meio da tarde, o Fed divulga ata de sua última reunião política monetária, em meio à pressão constante de Trump para que volte a cortar os juros básicos dos EUA, que estão inalterados desde dezembro do ano passado, diante dos possíveis efeitos inflacionários da ofensiva tarifária da Casa Branca.