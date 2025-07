Amcham manifesta profunda preocupação com tarifa de 50% dos EUA

A Amcham expressou em nota "profunda preocupação" sobre a tarifa de 50% que o governo dos Estados Unidos promete aplicar sobre produtos do Brasil a partir de 1º de agosto. A câmara de comércio, que reúne multinacionais com operações nos dois países, conclamou os dois governos a retomarem urgentemente o diálogo em busca de uma solução negociada.

"Trata-se de uma medida com potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países", ressalta a Amcham em seu posicionamento, que lembra da forte complementaridade do comércio de bens entre os países. Observa ainda que a balança do comércio bilateral foi superavitária do lado americano nos últimos 15 anos.