Trump reitera prazo de 1º de agosto para tarifas e volta a ameaçar Brics com taxa de 10%

Em reunião de gabinete nesta terça-feira, 8, Trump comentou a atuação dos Brics, afirmando que o grupo "foi criado para nos atingir e desvalorizar o dólar". Para quem se alinhar a esse bloco, advertiu que pagará uma tarifa de 10%. Apesar de minimizar o impacto do grupo, ressaltou que o "Brics não é um problema sério, mas eles estão tentando desvalorizar e destruir nosso dólar. Se perdemos o valor do dólar, é como se tivéssemos perdido uma guerra. Quem tentar desafiar o dólar vai pagar o preço". Ele voltou a ameaçar que "países do Brics terão tarifa de 10% muito em breve", sem citar o Brasil ou qualquer outro país-membro em específico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sobre os acordos comerciais, o presidente destacou que "a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem sido muito gentil recentemente, mas eles nos trataram mal até pouco tempo atrás". Sobre as tarifas, afirmou que "estamos escolhendo alíquota para tarifas que seja baixa e justa com países. A maioria das alíquotas de tarifas é menor do que as que os EUA pagam".

O republicano ainda revelou que algumas taxas podem chegar a 70%. "Posso ir além com as tarifas", disse, mas ponderou que ele "poderia ter sido muito mais rigoroso no comércio. Não quis prejudicar os outros países".

Segundo Trump, "as cartas sobre tarifas que estou enviando significam um acordo fechado". Apesar da pressão, ele demonstrou certa flexibilidade: "é muito demorado fechar acordos. Podemos fazer coisas ao longo dos anos. Nós não somos inflexíveis".

Cobre e farmacêuticos